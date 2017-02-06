Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
От боли в спине не помогают никакие лекарства
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатииКомиссия советует Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
«Помирил с Турцией, помирит и с США»: СМИ о «путинском Распутине»
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Саакашвили заявил, что без сверхдержавы-Украины ЕС обречен – СМИ
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина»
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Испанские демоны пробуждают весну
16:01 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Граффити к 125-летию поэтессы М. Цветаевой появится в центре Москвы в мае

В мае 2017 г. в Борисоглебском пер. появится граффити к 125-летию российской поэтессы Марины Цветаевой. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Ирина Антонова: «Искусство — это победа над смертью»

«Для нас очень важна тематика уличного искусства, поддержка современного стрит-арта. Мы рассчитываем, что весной, в мае этого года, у нас появится в Борисоглебском пер. граффити. Эскизы готовятся, там будут современным языком изображены для современной молодежи те смыслы, которые М. Цветаева закладывала в свое творчество», — сообщил В. Филиппов.

Он добавил, что также разрабатывается фирменный стиль логотипа к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой.

«Мы бы хотели, чтобы все мероприятия были объединены брендбуком, музей подготовил хорошее интересное предложение с использованием почерка М. Цветаевой, который ляжет в основу. Данный логотип будут использовать все, кто примут участие в подготовке мероприятий», — заключил В. Филиппов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Исследование: Около 20% качественных офисных площадей класса А в ММДЦ «Москва-Сити» свободны
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Разработан новый антитабачный законопроект
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве
СМИ: Большинство истребителей ВМС США не могут летать
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Spiegel объяснил обложку с Трампом и головой статуи Свободы
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь