Граффити к 125-летию поэтессы М. Цветаевой появится в центре Москвы в мае

«Для нас очень важна тематика уличного искусства, поддержка современного стрит-арта. Мы рассчитываем, что весной, в мае этого года, у нас появится в Борисоглебском пер. граффити. Эскизы готовятся, там будут современным языком изображены для современной молодежи те смыслы, которые М. Цветаева закладывала в свое творчество», — сообщил В. Филиппов.

Он добавил, что также разрабатывается фирменный стиль логотипа к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой.

«Мы бы хотели, чтобы все мероприятия были объединены брендбуком, музей подготовил хорошее интересное предложение с использованием почерка М. Цветаевой, который ляжет в основу. Данный логотип будут использовать все, кто примут участие в подготовке мероприятий», — заключил В. Филиппов.