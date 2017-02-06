Новосибирцы вышли на пикет из-за мусорной концессии
В центре Новосибирска прошел пикет против строительства мусоросортировочного комплекса недалеко от реки.
В центре Новосибирска прошел пикет против строительства мусоросортировочного комплекса недалеко от реки.
Около сотни человек собралось на пикет в центре Новосибирска 5 февраля. Новосибирцы в очередной раз высказали свое несогласие с планами властей построить мусоросортировочный комплекс с полигоном для твердых коммунальных отходов рядом с памятником природы «Долина реки Издревая». Вышедшие на акцию протеста считают, что такое соседство может привести к экологической катастрофе.
Как рассказала ИА REGNUM участница пикета Юлия Колеватова, на акцию протеста люди вышли, чтобы привлечь внимание населения и в очередной раз правительства Новосибирской области к просьбе перенести земельный участок, выделенный под строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твёрдых коммунальных отходов, из бассейна реки Издревая и придать статус особо охраняемой природной территории ценному с природной точки зрения бассейну Издревой.
«Также хотели показать сплочение людей в данном вопросе. Мы специально не придавали широкой огласки этому пикету, поскольку не мы были организаторы и нам было сказано, что должно быть 100 человек. Если бы мы информацию пустили широко и заранее, народу собралось бы в разы больше», — подчеркнула ИА REGNUM Юлия Колеватова, отметив, что акция протеста была организована Новосибирским местным отделением КПРФ, и инициативная группа «Поможем реке Издревая» не могла не присоединиться.
Строительство комплекса, как считают противники такого соседства, может поставить под угрозу существование здесь видов, занесенных в Красную книгу, а также нанести вред тысячам семей, живущим в окресностях района.
Помимо этого участок, выделенный под полигон, находится в зоне ограничения на строительство Новосибирского авиационного завода им. Чкалова и размещать свалки в радиусе 15 км нельзя, так как они (свалки) привлекают птиц, которые создают серьезные помехи самолетам и могут привести к их крушению. Именно это сейчас, по словам Колеватовой, самый весомый аргумент с точки зрения федерального законодательства.
Инициативная группа жителей отправляли запросы в различные ведомства, но так и не увидев результата, люди решили выйти на пикет.
Помимо указанных выше угроз, по мнению протестующих, строительство комплекса в Раздольном приведет также к изоляции земель — площадь комплекса составит 80 гектаров, которые сегодня заняты живописными лесами и лугами, где местные жители собирают грибы и которые могли бы использовать под сельхознужды. Кроме того, глубина котлована составит 20 м, что может привести к загрязнению грунтовых вод, и ставит под угрозу не только обитателей рек, но и людей из местных деревень и дачных поселков, которые получают воду из скважин.
«Нет ядовитым стокам. «Раздольное» в водозабор Первомайского района», «Сохраним памятник природы!!!», «Уберите мусорный полигон от реки», «Нет мусорному полигону «Раздольное» — с такими плакатами вышли люди на площадь Ленина. И новосибирцы говорят, что готовы выйти на улицу снова, если и на этот раз их требования не будут учтены областными властями.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирские областные власти еще в конце 2016 года заявили о том, что в Новосибирской агломерации «существует тревожная ситуация в сфере обращения с отходами», так как «отходы производства и потребления, образующиеся от населения и предприятий разных сфер как города Новосибирска, так и области, в большей мере просто захоранивают на полигонах или свалках». Так, по данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в 2015 году в Новосибирской области было образовано 3,9 млн тонн отходов, утилизировано из них 2,4 млн тонн, захоронено — 1,2 млн тонн. На территории региона (по состоянию на 27 июля 2016 года) в государственный реестр были включены 18 объектов размещения отходов (для промышленных отходов — десять, для ТКО — восемь), при этом действует 25 объектов по захоронению отходов, имеющих тариф на услуги по утилизации ТБО. Количество объектов несанкционированного размещения отходов составляет 531. Прием отходов города Новосибирска и Новосибирской агломерации осуществляют четыре полигона: «Левобережный», «Гусинобродский», «Новосибирск-вторресурс» и «ФГУП «ЖКХ ННЦ». Остаточный ресурс данных полигонов исчисляется — от одного года до четырех лет. И по мнению областного правительства, решить проблему можно только, построив на территории региона два мусоросортировочных комплекса. Разместить их планируется на территории
Однако, такое соседство вызвало недовольство жителей Новосибирской области.
Новосибирцы не хотят жить
Отметим, что концессионное соглашение между Новосибирской областью (от лица которого выступает министерство ЖКХ и энергетики) и ООО «Экология-Новосибирск» (концессионер) заключено в июле 2016 года. В рамках соглашения планируется создать два современных автоматизированных мусоросортировочных комплекса, включая полигоны для размещения твердых коммунальных отходов на территории
Однако, на основании проведенного анализа этого соглашения вопросы возникли и у депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, в том числе, к какой дополнительной финансовой нагрузке на областной бюджет приведет его подписание и как строительство новых мусоросортировочных комплексов повлияет на экологическую безопасность региона. Ответов, как таковых, ни на один вопрос пока не последовало — вопросы остаются, люди выходят на акции протеста, а региональные власти действуют согласно ранее запланированным мероприятиям.