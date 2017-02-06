Пермяки получили квитанции на оплату тепла на 150 тыс. рублей

Жители дома по ул. Куйбышева, 79 в Перми получили квитанции за отопление за январь, где значилось, что они должны заплатить за поставленную услугу около 150 тыс. руб. Только на другой день управляющая компания разместила на дверях объявление, в котором принесла жителям извинения и попросила квитанции пока не оплачивать. Оказалось, что в расчётном центре произошла техническая ошибка.

В ПСК сообщили, что ошибку исправили, напечатали новые квитанции с откорректированными данными.

Пермяки, получившие «ошибочные квитанции», восприняли ситуацию с юмором.