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14:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяки получили квитанции на оплату тепла на 150 тыс. рублей

В расчётном центре произошла техническая ошибка.

Жители дома по ул. Куйбышева, 79 в Перми получили квитанции за отопление за январь, где значилось, что они должны заплатить за поставленную услугу около 150 тыс. руб. Только на другой день управляющая компания разместила на дверях объявление, в котором принесла жителям извинения и попросила квитанции пока не оплачивать. Оказалось, что в расчётном центре произошла техническая ошибка.

В ПСК сообщили, что ошибку исправили, напечатали новые квитанции с откорректированными данными.

Пермяки, получившие «ошибочные квитанции», восприняли ситуацию с юмором.

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