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14:56 (мск), источник: АиФ Челябинск

На бюст Пушкина в городском парке наденут пальто

Акция состоится в рамках творческого марафона.

Пальто наденут на бюст Александра Сергеевича Пушкина в челябинском горсаду, который носит имя великого поэта.

Такая необычная акция состоится в рамках творческого марафона «180 часов Александра Пушкина», который пройдет с 8 по 10 февраля. Первая дата выбрана неслучайно — 8 февраля 1837 года Пушкин стрелялся на Чёрной речке с Дантесом.

Бюст поэта, как известно, размещен на довольно высоком постаменте, поэтому пальто будет до земли, чтобы создать иллюзию, что Пушкин стоит в полный рост. Пальто пошьют по спецзаказу — организаторы марафона, участники театральной лаборатории «Метро», уверяют, что оно будет точной копией пальто, в котором поэт был на дуэли.

Пушкин ещё не в пальто, а акция уже вызвала неоднозначную реакцию челябинцев. Многие считают, что негоже в день смерти обряжать памятник поэта — мол, можно дойти до того, что и на кладбище бюсты будут наряжать. Справедливости ради скажем, что, например, в Мексике кладбищенские памятники веками украшают самым неожиданным образом и даже устраивают праздники и застолья среди могил. Но это ведь совсем другая культурная традиция. У нас к памятникам усопших отношение более строгое.

Кстати, по словам Тамаза Гачечиладзе, худрука лаборатории, недалеко от памятника поставят силуэт Дантеса, чтобы дети могли забрасывать его снежками. Идея довольно неожиданная — это параллель с совсем уж другой традицией. Так во время хаджа в Мекку паломники забрасывают камнями три стены, символизирующие дьявола. Спору нет, Дантес, конечно, воспринимается как отрицательный герой, но до дьявола ему всё-таки далеко.

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