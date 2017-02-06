Жители Челябинска жалуются на смог и запах гари

Об этом Накануне.RU сообщил член экологического совета при губернаторе Челябинской области, директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

«Сегодня с утра в приемную поступает много обращений от жителей Ленинского, Советского, Центрального районов города Челябинска на сильный запах гари и плохую видимость. Много обращений поступает от жителей посёлка Октябрьский, Новосинеглазово и Розы. Также сообщают о плохой видимости на участке трассы » Коркино-Челябинск, многие жители уверены, что причиной является Коркинский разрез, — отметил он.

Напомним, 3 февраля в Челябинске прошел круглый стол «Проблема накопленного экологического ущерба в Челябинской области и организация мероприятий по их решению», в рамках которого обсудили новый механизм расчета норм предельно допустимых выбросов промышленных предприятий и рекультивацию Коркинского разреза.