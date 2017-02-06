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16:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове на благоустройство сквера им. Тюленина выделят 12 млн рублей

Объявлен аукцион на выполнение работ по благоустройству сквера имени Сергея Тюленина в Советском районе. Об этом сообщается на портале госзакупок.

На работы будет выделено 12 млн руб. Закупка осуществляется за счет средств, предоставляемых бюджетом Ростова-на-Дону.

Основной вход планируется разместить со стороны проспекта Стачки, где установят плиту с выгравированным названием сквера. Также будет заменена плитка и бордюры, в сквере установят новые фонари, лавочки, урны и детские площадки.

Аукцион продлится до 27 февраля. Согласно документам, победитель аукциона должен завершить все работы до 30 апреля текущего года или досрочно.

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