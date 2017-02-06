В Ростове на благоустройство сквера им. Тюленина выделят 12 млн рублей
Объявлен аукцион на выполнение работ по благоустройству сквера имени Сергея Тюленина в Советском районе. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Объявлен аукцион на выполнение работ по благоустройству сквера имени Сергея Тюленина в Советском районе. Об этом сообщается на портале госзакупок.
На работы будет выделено 12 млн руб. Закупка осуществляется за счет средств, предоставляемых бюджетом
Основной вход планируется разместить со стороны проспекта Стачки, где установят плиту с выгравированным названием сквера. Также будет заменена плитка и бордюры, в сквере установят новые фонари, лавочки, урны и детские площадки.
Аукцион продлится до 27 февраля. Согласно документам, победитель аукциона должен завершить все работы до 30 апреля текущего года или досрочно.