В Ростове на благоустройство сквера им. Тюленина выделят 12 млн рублей

На работы будет выделено 12 млн руб. Закупка осуществляется за счет средств, предоставляемых бюджетом Ростова-на-Дону.

Основной вход планируется разместить со стороны проспекта Стачки, где установят плиту с выгравированным названием сквера. Также будет заменена плитка и бордюры, в сквере установят новые фонари, лавочки, урны и детские площадки.

Аукцион продлится до 27 февраля. Согласно документам, победитель аукциона должен завершить все работы до 30 апреля текущего года или досрочно.