Умер глава Госинспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко
На руководящей должности в Госинспекции он работал с 2014 года.
На руководящей должности в Госинспекции он работал с 2014 года.
Сегодня, 6 февраля, умер председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко, сообщили в
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Сергей Божко родился 26 октября 1958 года в Киеве. В 1982 году окончил Киевский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции».
С 1982 по 1993 годы работал в Киевском
С 1993 года работал в органе государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности на различных должностях. С 2005 по 2011 годы занимал должность заместителя Председателя Государственного комитета ядерного регулирования Украины. Основная сфера ответственности — государственное регулирование безопасности ядерных установок.
Во время работы в регулирующем органе по ядерной и радиационной безопасности занимался созданием системы регулирования ядерной и радиационной безопасности в независимой Украине, в частности, принимал участие в разработке ядерного законодательства Украины, создании систем лицензирования ядерных установок, инспекционной деятельности по ядерной и радиационной безопасности.
Сергей Божко занимался также разработкой международных документов по безопасности ядерных установок, постоянно принимал участие в международных мероприятиях по вопросам ядерной и радиационной безопасности.
С 2011 года работал в ГП НАЭК «Энергоатом» на должности директора по ядерной и радиационной безопасности. Во время работы в ГП НАЭК «Энергоатом» занимался вопросами обращения с ядерным топливом, анализу безопасности энергоблоков АЭС Украины, обращением с радиоактивными отходами и радиационной защитой.
В 2014 году Божко назначен председателем Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
В 2016 году он был награжден отличием президента