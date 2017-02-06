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15:17 (мск), источник: Actualitati.md

Штрафные квитанции водителям-должникам будут выдавать прямо на границе

Начиная с сегодняшнего дня 6 февраля 2017 года, сотрудники пограничной полиции, уполномочены выдавать штрафные квитанции водителям, которые уклоняются от уплаты штрафов.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, пограничные полицейские смогут идентифицировать нарушителей ПДД и вручать им квитанции прямо на границе. После чего, водители смогут прибыть в Единый центр мониторинга для документирования нарушения и уплаты штрафа. Оплатить штрафную квитанцию также можно будет через банк или терминалы, установленные на границе.

Посредством водителей планируют дисциплинировать. Чтобы избежать неприятных ситуаций при пересечении границы, в том числе и простоя в очередях, автовладельцев просят оплачивать штрафы вовремя.

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