Штрафные квитанции водителям-должникам будут выдавать прямо на границе
Начиная с сегодняшнего дня 6 февраля 2017 года, сотрудники пограничной полиции, уполномочены выдавать штрафные квитанции водителям, которые уклоняются от уплаты штрафов.
Начиная с сегодняшнего дня 6 февраля 2017 года, сотрудники пограничной полиции, уполномочены выдавать штрафные квитанции водителям, которые уклоняются от уплаты штрафов.
Таким образом, пограничные полицейские смогут идентифицировать нарушителей ПДД и вручать им квитанции прямо на границе. После чего, водители смогут прибыть в Единый центр мониторинга для документирования нарушения и уплаты штрафа. Оплатить штрафную квитанцию также можно будет через банк или терминалы, установленные на границе.
Посредством водителей планируют дисциплинировать. Чтобы избежать неприятных ситуаций при пересечении границы, в том числе и простоя в очередях, автовладельцев просят оплачивать штрафы вовремя.