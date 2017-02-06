Штрафные квитанции водителям-должникам будут выдавать прямо на границе

Таким образом, пограничные полицейские смогут идентифицировать нарушителей ПДД и вручать им квитанции прямо на границе. После чего, водители смогут прибыть в Единый центр мониторинга для документирования нарушения и уплаты штрафа. Оплатить штрафную квитанцию также можно будет через банк или терминалы, установленные на границе.

Посредством водителей планируют дисциплинировать. Чтобы избежать неприятных ситуаций при пересечении границы, в том числе и простоя в очередях, автовладельцев просят оплачивать штрафы вовремя.