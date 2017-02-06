Страну ожидают снегопады: объявлен жёлтый код метеоопасности
На Молдову надвигается циклон. Страну ожидают обильные осадки вечером 7 февраля и 8 февраля. Гидрометеорологический центр объявил жёлтый код метеоопасности.
На Молдову надвигается циклон. Страну ожидают обильные осадки вечером 7 февраля и 8 февраля. Гидрометеорологический центр объявил жёлтый код метеоопасности.
Предупреждение вступит в силу завтра вечером. По прогнозам, в ночь на среду ожидается дождь, переходящий в снег. Местами выпадет до 15 литров осадков на квадратный метр. Усилится ветер, на дорогах возможны заносы. А к 9-му февраля среднесуточная температура воздуха упадет сразу на 10−15 градусов.