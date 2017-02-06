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15:15 (мск), источник: ТАСС

Роструд напомнил об условиях труда в морозы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила работодателям о необходимости исполнения норм трудового законодательства и рекомендаций, связанных с организацией труда в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.

Источник: ТАСС

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, «к работе на холоде допускаются только лица, прошедшие предварительные медицинские осмотры и не имеющие каких-либо противопоказаний для данной деятельности».

Кроме того, работники должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям, напомнили в Роструде.

В сообщении ведомства также напоминается, что привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться специальными перерывами для обогрева, причем данные перерывы обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате. Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21−25°C, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп.

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По сообщению Роструда, время пребывания рабочего на холоде должно быть определено в соответствии с допустимой степенью охлаждения человека, регламентируемой методическими рекомендациями «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях».

В отдельных случаях похолодание может повлечь за собой аварии на предприятиях, что в свою очередь может привести к остановке в работе организаций. В таких случаях время простоя работников в силу положений статьи 157 Трудового кодекса РФ должно оплачиваться работодателем в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада) соответствующего работника, если только в начале простоя не имеется вины работодателя, напомнили в Роструде. Каждый из работников, не работающих по причине простоя, обязан известить об этом работодателя.

«В случае, если бездействие работодателя и непринятие им соответствующих мер приведет к возникновению угрозы для здоровья работников, ему грозит наказание за несоблюдение прав работников», — говорится в сообщении ведомства.

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Комментарии
2
Алекс
нормальные это какие? кругом одни армяне и евреи,те лишнюю копейку хрен заплатят
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F 890
В нормальных организациях "морозные" платят со времен царя гороха..
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