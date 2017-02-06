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17:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ открылся Иркутске

Торжественная презентация Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета состоялась сегодня, 6 февраля.

Создание этого института стало точкой в решении проблемы, возникшей в связи реорганизацией Евразийского лингвистического института Московского государственного лингвистического университета (ЕАЛИ МГЛУ), бывшего Иркутского государственного лингвистического университета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В структуру нового Института входят два факультета: иностранных языков и филологии и журналистики. Решение Рособрнадзора об осуществлении образовательной деятельности в здании бывшего иняза по адресу: улица Ленина, 8 было получено в конце декабря 2016 года. Студенты и преподаватели «иностранного факультета» начали учебу в новом здании уже в январе. К этому моменту здесь восстановили спортзал, сделали косметический ремонт библиотеки и гардероба, установили стеклопакеты, а также провели генеральную уборку всех корпусов. С 6 февраля сюда переехал факультет филологии и журналистики, который до этого момента находился в пятом учебном корпусе ИГУ на улице Чкалова, 2. От имени Законодательного Собрания области к преподавателям и студентам обратился председатель регионального парламента Сергей Брилка.

«Все мы помним, что в прошлом году в Иркутске стояла “нервная пора” — в марте 2016 года 13 специальностей филиала Московского лингвистического института не прошли аккредитацию. Органами власти, депутатами областного парламента и руководством высшей школы нашего региона была проделана огромная работа по решению этой серьезной проблемы. Согласования и аргументация на самом высоком уровне — в Министерстве образования Российской Федерации, дали свой результат, и сегодня мы присутствуем на открытии нового института», — отметил Сергей Брилка.

Напомним, Иркутский государственный университет получил положительное решение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на осуществление образовательной деятельности в здании бывшего Иркутского государственного лингвистического университета по улице Ленина, а также по аккредитации отдельных образовательных программ. Уже в январе 2017 года студенты факультета иностранных языков Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации будут учиться в своих корпусах.

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