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16:50 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Под Ростовом нашли велосипед немецкого солдата времен Великой Отечественной войны

Под Ростовом поисковики во время обследования полей сражений времен Великой Отечественной войны обнаружили велосипед немецкого солдата. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщает поисковое объединение «Миус-фронт».

По информации активистов поискового движения, в 1941 году немецкие пехотинцы прибыли на Миус-фронт именно на таких велосипедах.

«Когда немецкие солдаты отступали, они бросали свой двухколесный транспорт. Теперь поисковики находят ржавые остатки немецких велосипедов на тыловых позициях вражеской обороны», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в 2017 году во время поискового сезона активисты в полосе обороны ростовского ополчения (на ноябрь 1941 года) обнаружили оружие ополченцев и оккупантов. В частности, бутылку с коктейлем Молотова, раритетный мелкокалиберный револьвер самодельные бутылки с зажигательной смесью.

«Миус-фронт» — патриотическое объединение, которое занимается поиском без вести пропавших бойцов Великой Отечественной войны.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2016 года в Куйбышевском районе Ростовской области был установлен бюст Иосифу Сталину, который считался утерянным и ранее был найден в колодце участниками поискового объединения «Миус-фронт». Как было установлено, памятник был спрятан бойцами Красной армии при отступлении в 1941-м году.

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