Под Ростовом нашли велосипед немецкого солдата времен Великой Отечественной войны

По информации активистов поискового движения, в 1941 году немецкие пехотинцы прибыли на Миус-фронт именно на таких велосипедах.

«Когда немецкие солдаты отступали, они бросали свой двухколесный транспорт. Теперь поисковики находят ржавые остатки немецких велосипедов на тыловых позициях вражеской обороны», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в 2017 году во время поискового сезона активисты в полосе обороны ростовского ополчения (на ноябрь 1941 года) обнаружили оружие ополченцев и оккупантов. В частности, бутылку с коктейлем Молотова, раритетный мелкокалиберный револьвер самодельные бутылки с зажигательной смесью.

«Миус-фронт» — патриотическое объединение, которое занимается поиском без вести пропавших бойцов Великой Отечественной войны.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2016 года в Куйбышевском районе Ростовской области был установлен бюст Иосифу Сталину, который считался утерянным и ранее был найден в колодце участниками поискового объединения «Миус-фронт». Как было установлено, памятник был спрятан бойцами Красной армии при отступлении в 1941-м году.