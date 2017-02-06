Стала известна цена единого проездного билета в Симферополе

Единый билет будет иметь вид пластиковой карты, которая верифицируется валидатором, после чего пассажир получает стандартный проездной билет. Планируется, что карточка будет безлимитной, а её цена составит около 800 рублей в месяц, что позволит гражданам экономить до половины ежемесячной стоимости проезда, — сообщили в администрации крымской столицы. Отметим, что льготники будут получать отдельный вид билетов от уполномоченных социальных служб.

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время все муниципальные автобусы будут оборудованы системой ГЛОНАСС, а пассажиры смогут отслеживать движение автобусов в реальном времени с помощью специального мобильного приложения и получать информацию о дорожной обстановке на городских улицах.