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15:10 (мск), источник: Крым Press

Стала известна цена единого проездного билета в Симферополе

Цена единого проездного билета, который будет использоваться в автобусах симферопольского «Горавтотранса», составит 800 рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные управления транспорта.

Единый билет будет иметь вид пластиковой карты, которая верифицируется валидатором, после чего пассажир получает стандартный проездной билет. Планируется, что карточка будет безлимитной, а её цена составит около 800 рублей в месяц, что позволит гражданам экономить до половины ежемесячной стоимости проезда, — сообщили в администрации крымской столицы. Отметим, что льготники будут получать отдельный вид билетов от уполномоченных социальных служб.

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время все муниципальные автобусы будут оборудованы системой ГЛОНАСС, а пассажиры смогут отслеживать движение автобусов в реальном времени с помощью специального мобильного приложения и получать информацию о дорожной обстановке на городских улицах.

Также сообщается, что администрацией города Симферополя заключены временные договоры с перевозчиками-победителями ранее проведенных конкурсов. Сотрудниками управления транспорта и связи администрации города совместно с перевозчиками, обслуживающими муниципальные автобусные и троллейбусные маршруты, в соответствии с планом-графиком проводятся регулярные рейды по мониторингу работы муниципальных маршрутов регулярных перевозок в вечернее время после 20:00, — подчеркнули в администрации города.

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