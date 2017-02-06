Стала известна цена единого проездного билета в Симферополе
Цена единого проездного билета, который будет использоваться в автобусах симферопольского «Горавтотранса», составит 800 рублей. Об этом сообщает
Цена единого проездного билета, который будет использоваться в автобусах симферопольского «Горавтотранса», составит 800 рублей. Об этом сообщает
Единый билет будет иметь вид пластиковой карты, которая верифицируется валидатором, после чего пассажир получает стандартный проездной билет. Планируется, что карточка будет безлимитной, а её цена составит около 800 рублей в месяц, что позволит гражданам экономить до половины ежемесячной стоимости проезда, — сообщили в администрации крымской столицы. Отметим, что льготники будут получать отдельный вид билетов от уполномоченных социальных служб.
Кроме того, ожидается, что в ближайшее время все муниципальные автобусы будут оборудованы системой ГЛОНАСС, а пассажиры смогут отслеживать движение автобусов в реальном времени с помощью специального мобильного приложения и получать информацию о дорожной обстановке на городских улицах.
Также сообщается, что администрацией города Симферополя заключены временные договоры с