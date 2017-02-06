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16:42 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцев приглашают оценить работу местных властей

Жители области могут дать оценку деятельности руководителей органов местного самоуправления.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, сделать это можно через интернет, зайдя на портал муниципального образования по месту проживания или на портал губернатора и администрации Волгоградской области.

Затем через размещенный баннер «Опрос населения об эффективности деятельности руководителей» нужно будет заполнить анкету. Данные будут использованы только в обобщенном виде, конфиденциальность полученной информации гарантируется.

Данный проект реализуется с 2014 года в рамках исполнения «майских» указов Президента РФ. Дать оценку деятельности власти предлагается по шести критериям. В том числе: удовлетворенность организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог, жилищно-коммунальными услугами в муниципальном образовании.

С промежуточными итогами опроса за первое полугодие 2017 года можно будет ознакомиться после 15 июля — они также будут размещены на сайт муниципалитета и обладминистрации. Окончательные итоги интернет-опроса будут подведены 1 февраля 2018 года.

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