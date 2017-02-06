Волгоградцев приглашают оценить работу местных властей
Жители области могут дать оценку деятельности руководителей органов местного самоуправления.
Жители области могут дать оценку деятельности руководителей органов местного самоуправления.
Как сообщили РИАЦ в
Затем через размещенный баннер «Опрос населения об эффективности деятельности руководителей» нужно будет заполнить анкету. Данные будут использованы только в обобщенном виде, конфиденциальность полученной информации гарантируется.
Данный проект реализуется с 2014 года в рамках исполнения «майских» указов Президента РФ. Дать оценку деятельности власти предлагается по шести критериям. В том числе: удовлетворенность организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог,
С промежуточными итогами опроса за первое полугодие 2017 года можно будет ознакомиться после 15 июля — они также будут размещены на сайт муниципалитета и обладминистрации. Окончательные итоги