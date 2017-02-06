Власти Воронежа запланировали 62 акции ко Дню памяти воинов-интернационалистов

В этот день в храмах города традиционно пройдут богослужения и панихиды. Воронежцы возложат цветы к памятникам воинов-интернационалистов на Московском проспекте, улице Генерала Лизюкова и в парке Победы — накануне на территории памятников пройдет уборка. Ко дню памяти приурочат концерты, тематические выставки в музеях и библиотеках, классные часы.

Мэрия опубликовала план мероприятий в понедельник, 6 февраля. Акции пройдут во всех районах города в сам день памяти и в течение февраля. Торжественный митинг и возложение цветов состоятся в сквере «Школьный» на улице Домостроителей в 11:00 среды, 15 февраля.

Ветеранов боевых действий наградят памятными знаками «Воронежцу — войну-интернационалисту» в культурном центре «Октябрь» (улица Куйбышева, 23а) в 16:00 четверга, 9 февраля. Там же в этот день состоится праздничный концерт «Герои России». Концертная программа в феврале пройдет в управе Коминтерновского района (Московский проспект, 19а).

«Музей-диорама» на Ленинском проспекте, 94 выставит экспонаты из фонда Музея истории Афганской войны. Посетители увидят униформу, оружие, инженерное снаряжение времен войны и фотографии погибших на ней воронежцев. В этом же музее в четверг, 16 февраля, пройдет музейный урок для школьников «Письма с линии фронта». В школах и культурно-досуговых центрах в феврале пройдут тематические беседы и уроки мужества.

Подробный список акций доступен на сайте мэрии.