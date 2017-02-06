Нижегородцы покажут спектакль ногами на фестивале Константина Хабенского

Нижегородцы представят спектакль «Ногов ковчег» на фестивале Константина Хабенского. Его изюминка — исполнение ногами. Об этом сообщили организаторы в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю студий творческого развития Константина Хабенского.

Также организаторы пояснили, что соревновательной составляющей не будет: целью фестиваля является желание показать людям спектакли и уровень, который могут показать дети.

«Ногов ковчег» будет открывать фестиваль 3 марта в Кремлевском зале.

С 3 по 5 марта в Нижнем Новгороде пройдет первый открытый фестиваль спектаклей, созданных студиями Константина Хабенского в семи городах России. В рамках фестиваля «Малая сцена Большой жизни» выступит и сам Хабенский.