ГАИ рекомендует водителям проявлять особую осторожность в связи с непогодой

«По сведениям Гидромета, 7—10 февраля в Беларуси ожидаются сложные погодные условия: усиление морозов до минус 21 градуса, на большей части территории снег, на дорогах гололедица. В этой связи Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее подготовиться к чрезвычайным ситуациям на дороге. Отправляясь в дальнюю поездку, не забывайте брать с собой теплые вещи, а также предметы, которые помогут в случаях неисправности автомобиля (трос, лопата, провода и др.). И самое важное, двигайтесь с соблюдением правил дорожного движения, оценивая метеорологические условия и состояние дорожного покрытия», — отметили в УГАИ.

В первую очередь следует проверить техническое состояние автомобиля, особенно это касается владельцев дизельного автотранспорта. В большей степени низкие температуры негативно влияют на работу аккумулятора, неисправность которого может создать затруднения при запуске автомобиля. Еще одна проблема, которая может повлиять на работоспособность машины при таких морозах — это замерзание технических жидкостей, поэтому очень важно знать, при каких минимальных температурах не нарушается нормальное функционирование узлов и агрегатов транспортного средства. При покупке стеклоомывающей жидкости нужно обращать внимание на указания производителя о минимально допустимой температуре, при которой она не замерзает.

Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах. Категорически запрещается перебегать проезжую часть, это может привести к падению. «Даже на регулируемых пешеходных переходах нельзя начинать переход, пока все автомобили не остановятся. В темное время суток не стоит забывать про использование фликеров», — добавили в УГАИ.