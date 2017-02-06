ГАИ рекомендует водителям проявлять особую осторожность в связи с непогодой
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция рекомендует водителям проявлять особую осторожность в связи с ухудшением погодных условий, сообщили БЕЛТА в
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция рекомендует водителям проявлять особую осторожность в связи с ухудшением погодных условий, сообщили БЕЛТА в
«По сведениям Гидромета,
В первую очередь следует проверить техническое состояние автомобиля, особенно это касается владельцев дизельного автотранспорта. В большей степени низкие температуры негативно влияют на работу аккумулятора, неисправность которого может создать затруднения при запуске автомобиля. Еще одна проблема, которая может повлиять на работоспособность машины при таких морозах — это замерзание технических жидкостей, поэтому очень важно знать, при каких минимальных температурах не нарушается нормальное функционирование узлов и агрегатов транспортного средства. При покупке стеклоомывающей жидкости нужно обращать внимание на указания производителя о минимально допустимой температуре, при которой она не замерзает.
Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах. Категорически запрещается перебегать проезжую часть, это может привести к падению. «Даже на регулируемых пешеходных переходах нельзя начинать переход, пока все автомобили не остановятся. В темное время суток не стоит забывать про использование фликеров», — добавили в УГАИ.