Старейший житель Челябинска отметил вековой юбилей

Юбиляру вручили поздравления от имени президента РФ, главы Челябинска, подарки от районного главы, Совета ветеранов, а также денежное пособие, говорится в сообщении.

У П. Сырникова — двое детей, девять внуков, 17 правнуков и 4 праправнука.

Он родился в Пермском крае, затем переехал на учебу в Челябинск. Работал на Челябинском тракторном заводе и на заводе имени Колющенко. В 1941 году в составе 32-ой артиллерийской дивизии держал оборону на Волховском фронте под Ленинградом и Смоленском. В 1942 году его демобилизировали из-за тяжелой травмы, полученной в битве на Бородинском поле.