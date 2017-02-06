Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Чавкание раздражает вас из-за строения мозга
Кремль обратился к назвавшему Путина «убийцей» ведущему Fox News
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Друзей Порошенко почти хватил удар от встречи Тимошенко и Трампа
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Саакашвили заявил, что без сверхдержавы-Украины ЕС обречен – СМИ
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина»
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
15:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В МВД Башкирии прокомментировали сообщения об опасной игре «Беги или умри»

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В МВД по Башкортостану прокомментировали сообщения об опасной игре под названием «Беги или умри». По ее правилам ребенку якобы предлагается перебежать дорогу на красный сигнал светофора прямо перед проезжающей машиной. В этот момент его должны снять на видеокамеру.

«Некоторых детей такая игра уже привела к летальному исходу, — сообщается в листовке. — Предупреждения об игре массово рассылаются по мессенджерам и в соцсетях. Родителей просят провести со своими детьми разъяснительные беседы, а водителей быть внимательнее на дорогах».

Агентство «Башинформ» решило выяснить, были ли зафиксированы случаи смертельной игры в республике. Руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов ответил, что подобных сообщений не поступало.

«Если родители в рассылке получают подобную информацию, им следует в очередной раз напомнить своим детям о соблюдении Правил дорожного движения и опасности их игнорирования. Стоит добавить, что с начала года в республике ДТП с серьезными, тяжкими последствиями с участием несовершеннолетних, где они являлись бы пешеходами, не зарегистрировано».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Разработан новый антитабачный законопроект
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Spiegel объяснил обложку с Трампом и окровавленным ножом
Олбрайт беспокоит «странное влияние» советника Бэннона на Трампа
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Роструд напомнил об условиях труда в морозы
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция В Москве прошла премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь