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15:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в Республиканском кардиоцентре годовалому ребенку впервые проведена сложная гибридная операция

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе в Республиканском кардиологическом центре годовалому ребенку впервые проведена гибридная операция на сердце. Диагноз, поставленный малышу при рождении, — «дефект межжелудочковой перегородки сердца».

При этом пороке кровь перетекает из левого в правый желудочек сердца через отверстие, из-за чего сердцу и легким приходится работать с более высокой нагрузкой. Без хирургического лечения эти дети нередко не доживают даже до совершеннолетия.

Как пояснил заместитель главного врача по хирургии Богдан Олейник, гибридная операция заключается в смешении двух методов — хирургического, когда ребенку открывают грудную клетку, а также эндоваскулярного, когда врачи с помощью специальной техники закрывают пороки, проходя через большие магистральные сосуды возле сердца.

«Данный метод был выбран в связи со сложностью доступа дефекта межжелудочковой перегородки сердца и возможными осложнениями при выполнении операции традиционным методом на открытом сердце, — рассказал заместитель главного врача. — Для закрытия большого мышечного апикального дефекта межжелудочковой перегородки был использован окклюдер Amplazer VSD. Операция по новой методике была выполнена бригадой специалистов с участием сердечно-сосудистых хирургов и специалистов по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. Данная методика позволила сократить как общее время операции, так и время искусственного кровообращения.

Операция прошла без осложнений, ребенок уже находится дома.

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