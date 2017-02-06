Радиоактивный компас задержали на ростовской таможне

Уровень ионизирующего излучения данного предмета был повышен.
«В ходе проведения таможенного наблюдения произошло срабатывание стационарной таможенной системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь-1П», — рассказал начальник отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Ростовской таможни Алексей Кравченко.
Радиометр-спектрометр МКС-А03−01 показал повышенный уровень ионизирующих излучений — 0,32 мкЗв/час при естественном радиационном фоне 0,08 мкЗв/час. Было принято решение о возврате и вывозе радиоактивного компаса с таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.