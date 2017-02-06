Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Воронежа
На январь 2017 года около 50% самолетов «России» украшены символикой российских городов.
На январь 2017 года около 50% самолетов «России» украшены символикой российских городов.
Авиакомпания «Россия» назвала пассажирский самолет А319 с бортовым номером
Самолет рассчитан на 128 пассажиров.
Флот «России» начал обновляться в 2016 году. «Санкт-Петербург» стал первым лайнером, названным в честь города. На январь 2017 года около 50% самолетов «России» украшены символикой российских городов.
Самолет авиакомпании «Россия» экстренно сел в воронежском аэропорту 31 января 2017 года. Лайнер летел из