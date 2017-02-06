Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Воронежа

Авиакомпания «Россия» назвала пассажирский самолет А319 с бортовым номером VP-BQK в честь Воронежа. Лайнер будет летать по внутрироссийским рейсам, сообщила пресс-служба международного аэропорта Воронеж в понедельник, 6 февраля.

Самолет рассчитан на 128 пассажиров. Бизнес-класс примет восемь пассажиров, экономичный — 120.

Флот «России» начал обновляться в 2016 году. «Санкт-Петербург» стал первым лайнером, названным в честь города. На январь 2017 года около 50% самолетов «России» украшены символикой российских городов.