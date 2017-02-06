В Казани в феврале ожидается рост заболеваемости ОРВИ
В феврале в Казани ожидается превышение эпидемического порога, сообщил на «деловом понедельнике» начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Ильнур Халфиев.
В феврале в Казани ожидается превышение эпидемического порога, сообщил на «деловом понедельнике» начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Ильнур Халфиев.
С сентября 2016 года в Казани переболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) 13,5% казанцев, в том числе было зарегистрировано 134 случая гриппа A H3N2 («Hong Kong»). Основной подъем заболеваемости на 86% отмечался в первую неделю января 2017 года. По словам Ильнура Халфиева, все люди, заболевшие гриппом, не были привиты.
«Вирус гриппа, который сегодня циркулирует, входит в состав вакцин против гриппа, использованных для вакцинации населения в эпидсезоне 2016−2017 годов», — сказал начальник здравоохранения, отметив, что на второй и третьей неделе января показатель заболеваемости был выше нормы в 2 раза, на четвертой неделе — на 4%.
В заключение Ильнур Халфиев отметил, что в целом эпидсезон 2016−2017 годов характеризуется средней интенсивностью и развивается в обычном режиме, однако в феврале вновь ожидается превышение эпидемического порога.