Керченская переправа может остановиться 8 февраля — ожидается шторм
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости (Крым). Работа Керченской паромной переправы может приостановиться 8 февраля до утра 10 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости (Крым). Работа Керченской паромной переправы может приостановиться 8 февраля до утра 10 февраля
По данным оператора переправы, в указанные дни в Керченском проливе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.
«Морская дирекция» рекомендует гражданам, планировавшим воспользоваться услугами переправы, воздержаться от поездок в указанный период и следить за прогнозами на сайте.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), на данный момент работа Керченской паромной переправы возобновилась после приостановки