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16:58 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области в 2017 году родились 2200 детей

В регионе развивается неонатальная служба.

В январе 2017 года население Волгоградской области выросло на 2200 малышей. При этом в регионе зафиксирован уровень младенческой смертности ниже среднероссийского: в 2016 году этот показатель составил 5,9 при 6,0 промилле по стране. Таких результатов удалось достичь благодаря развитию неонатальной службы.

В целях повышения доступности экстренной круглосуточной медицинской помощи матери и ребенку в областной перинатальный центр № 2 поступил аппарат для общей гипотермии новорожденных, который необходим для вынашивания малышей с низкой массой тела — от 500 граммов. Благодаря этому в медицинском учреждении в 2016 году удалось добиться 100% выхаживания таких детей. Также в перинатальном центре № 2 функционирует специальная служба — акушерский консультативный центр, в составе которого есть выездная бригада врачей, кроме того, организована система реанимационно-консультативных центров для детей.

Развитие системы родовспоможения, поддержка материнства и детства — приоритетные направления долгосрочной стратегии развития региона. Для этого была разработана эффективная система маршрутизации беременных женщин с высокой группой риска в перинатальные центры, что обеспечивает своевременную качественную помощь матерям и детям. Пациентки из отдаленных населенных пунктов направляются в лучшие профильные медучреждения Волгоградской области.

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