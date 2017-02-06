В Китае сделали «самое грандиозное семейное фото»

На фотографии представлены члены семьи с 25-го по 31-е поколение. Представители этого рода разбросаны по всей стране, они живут в Пекине, Шанхае, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, на Тайване и т. д. В этот раз они собрались вместе для обновления родословного древа, пишет «Синьхуа».

«На дополнение родословной книги новыми данными у нас ушло два с половиной года», — сказал секретарь ячейки КПК деревни Шишэ Жэнь Туаньцзе. Праздник весны стал хорошим поводом, чтобы пригласить всех представителей рода собраться вместе, вспомнить свои корни, узнать, кто где сейчас проживает, добавил он.

Праздник весны, который в этом году пришелся на 28 января, является самым важным традиционным праздником в Китае, его принято встречать в семейном кругу.

Это фото было названо пользователями интернета «самым удивительным семейным фото» в нынешний Праздник весны.