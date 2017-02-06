В «Кольцово» таможенники задержали живых крабов

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кольцовской таможни, в картонной коробке уместились несколько видов сушеной рыбы и пара живых крабов. Общий вес деликатесов составил 6,7 кг. Самим морским обитателям путешествие далось тяжело, к моменту прилета в Екатеринбург пара крабов почти не двигалась.

«Перевозили их со связанными клешнями, вероятно, чтобы не повредить коробку во время перелета. При проверке специалистами управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области выяснилось, что гражданин Китая не оформил никаких разрешительных документов и не имел соответствующих ветеринарных сертификатов», — рассказали в ведомстве.

В связи с этим в отношении иностранца был составлен протокол об административном правонарушении, теперь гражданину КНР грозит штраф. Партия морепродуктов передана специалистам Россельхознадзора и в установленном порядке будет уничтожена.