Сегодня форумы и группы в соцсетях разрываются от сообщения: у берегов Севастополя позеленела морская вода. Речь идет о бухте Круглой, вблизи пляжа Омега. Море там действительно зеленое. Очевидцы сообщают даже о неком незнакомце, который вылил (!) в воду какой-то краситель. Сегодня в районе дикой Омеги какая-то сволочь скинула пакет с какой то ядовито — салатовой жидкостью, в воде начало расползаться пятно. Приезжали МЧСники, брали пробы воды, сказали, что это третий случай… Как-то так…, — сообщение из группы в ВК, «Подслушано в Севастополе». Сообщается, что Роспотребнадзор уже взял пробы воды на анализ, а спасатели МЧС говорят о том, что подобный случай — с позеленением моря — уже третий.

Мало того, ранее (в 2016 году) морская вода у берегов Качи становилась ярко-желтой (из-за песка и глины), а в 2010-и — красной — из-за обилия мелких красных водорослей. Позеленение воды в бухте Круглой тоже может быть вызвано водорослями.