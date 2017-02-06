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16:55 (мск), источник: КалининградLive

В Калининградской области грипп пошел на спад

ИА Бесспорно RU. В Калининградской области с 30 января по 5 февраля за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратились 7847 человек, в том числе 4401 ребенок до 14 лет.

В целом, число заболевших уменьшилось на 8,3%. Показатель заболеваемости по совокупному населению составил 81 на 10 тысяч, что ниже порогового уровня на 24,1%, ИА Бесспорно RU в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

В Калининграде общее число заболевших составило 4942 человека или 109 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в областном центре по итогам недели ниже эпидемического порога на 24,4%, в том числе во всех возрастных группах.

За неделю в инфекционные стационары госпитализировано 84 заболевших, из них 55 детей до 14 лет.

С диагностической целью обследовано 168 человек, лабораторно подтверждено 66 случаев гриппа А (H3N2), 6 случаев гриппа В, а также случаи парагриппа, риновирусной, аденовирусной инфекции.

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