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17:43 (мск), источник: m24.ru

Москвичи смогут бесплатно проверить сердце, зрение и стопы в феврале на ВДНХ

Ежегодные акции проходят в Павильоне № 5 на ВДНХ под эгидой Лиги здоровья нации.

Источник: РИА "Новости"

Всех желающих приглашают бесплатно проверить сердце, зрение и стопы в рамках программы «Здоровье населения». Об этом сообщает пресс-служба Лиги здоровья нации.

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В феврале в Павильоне № 5 на ВДНХ столичные медики проведут акции «Проверь свое сердце», «Проверь свое зрение» и «Бесплатная подометрия».

Состояние сердца можно будет проверить на современном Кардиовизоре с 11 по 19 февраля, между 10:00 и 18:00. Как подчеркивают специалисты, в настоящее время Россия стоит на первом месте в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому их своевременная диагностика и профилактика является одной из самых насущных проблем российского общества и медицины.

До 28 февраля москвичам также предложат пройти проверку зрения и получить консультацию специалиста офтальмолога по наиболее распространенным глазным болезням. Кроме того, все жалеющие смогут прямо на месте подобрать или заказать очки любой сложности. Как подчеркнул офтальмолог Лиги здоровья нации Алиомар Ахмедов, обследование займет всего несколько минут, но поможет сохранить хорошее зрение на многие годы.

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Одновременно с этим на ВДНХ будут проводить диагностику стоп — подометрию. Определив тип свода стопы и нагрузку на различные ее части, этот метод помогает установить причину болей в стопах, деформаций стопы (косточки) и плоскостопия, которое, по оценкам медиков, встречается у 15−25 процентов россиян.

По словам врача-ортопеда Игоря Свинцова, компьютерная диагностика позволяет получать всю необходимую информацию быстро и в полном объеме. «Пациент встает на подометр и компьютер за 30 секунд рассчитывает все необходимые параметры для постановки диагноза,» — пояснил он.

Чтобы принять участие в акциях и получить консультацию специалистов, предварительной записи или каких-либо дополнительных документов не потребуется. Проект реализуется на бесплатной основе.

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