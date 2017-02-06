Москвичи смогут бесплатно проверить сердце, зрение и стопы в феврале на ВДНХ

Всех желающих приглашают бесплатно проверить сердце, зрение и стопы в рамках программы «Здоровье населения». Об этом сообщает пресс-служба Лиги здоровья нации.

В феврале в Павильоне № 5 на ВДНХ столичные медики проведут акции «Проверь свое сердце», «Проверь свое зрение» и «Бесплатная подометрия».

Состояние сердца можно будет проверить на современном Кардиовизоре с 11 по 19 февраля, между 10:00 и 18:00. Как подчеркивают специалисты, в настоящее время Россия стоит на первом месте в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому их своевременная диагностика и профилактика является одной из самых насущных проблем российского общества и медицины.

До 28 февраля москвичам также предложат пройти проверку зрения и получить консультацию специалиста офтальмолога по наиболее распространенным глазным болезням. Кроме того, все жалеющие смогут прямо на месте подобрать или заказать очки любой сложности. Как подчеркнул офтальмолог Лиги здоровья нации Алиомар Ахмедов, обследование займет всего несколько минут, но поможет сохранить хорошее зрение на многие годы.