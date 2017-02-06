Москвичи смогут бесплатно проверить сердце, зрение и стопы в феврале на ВДНХ
Ежегодные акции проходят в Павильоне № 5 на ВДНХ под эгидой Лиги здоровья нации.
Ежегодные акции проходят в Павильоне № 5 на ВДНХ под эгидой Лиги здоровья нации.
Всех желающих приглашают бесплатно проверить сердце, зрение и стопы в рамках программы «Здоровье населения». Об этом сообщает
В феврале в Павильоне № 5 на ВДНХ столичные медики проведут акции «Проверь свое сердце», «Проверь свое зрение» и «Бесплатная подометрия».
Состояние сердца можно будет проверить на современном Кардиовизоре с 11 по 19 февраля, между 10:00 и 18:00. Как подчеркивают специалисты, в настоящее время Россия стоит на первом месте в мире по смертности от
До 28 февраля москвичам также предложат пройти проверку зрения и получить консультацию специалиста офтальмолога по наиболее распространенным глазным болезням. Кроме того, все жалеющие смогут прямо на месте подобрать или заказать очки любой сложности. Как подчеркнул офтальмолог Лиги здоровья нации Алиомар Ахмедов, обследование займет всего несколько минут, но поможет сохранить хорошее зрение на многие годы.
Одновременно с этим на ВДНХ будут проводить диагностику стоп — подометрию. Определив тип свода стопы и нагрузку на различные ее части, этот метод помогает установить причину болей в стопах, деформаций стопы (косточки) и плоскостопия, которое, по оценкам медиков, встречается у 15−25 процентов россиян.
По словам
Чтобы принять участие в акциях и получить консультацию специалистов, предварительной записи или