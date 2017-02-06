Эпидемия гриппа не отпускает Средний Урал

С 30 января по 5 февраля 2017 года с гриппом и ОРВИ слегли почти 35 000 жителей Свердловской области. Заболеваемость осталась на уровне предыдущей недели. Эпидпорог превышен среди детей старше 7 лет и взрослых, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В столице Урала заболели 13 400 человек — на 4% больше, чем неделей ранее. В отдельных городах уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза. Грипп свирепствует в Верхней Салде, Староуткинске, Красноуральске, Сосьве, Верхней Туре, Каменске-Уральском, Новой Ляле и Красноуфимске.

На карантин в области закрыто 5 детских садов и 13 школ.