Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
От боли в спине не помогают никакие лекарства
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатииКомиссия советует Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
18 человек погибли в пожаре в массажном салоне (видео)
Найдено тело девушки, пропавшей после ссоры
«Помирил с Турцией, помирит и с США»: СМИ о «путинском Распутине»
СМИ: Киев рассекретил данные о погибших в Донбассе
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
Саакашвили заявил, что без сверхдержавы-Украины ЕС обречен – СМИ
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина»
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Испанские демоны пробуждают весну
16:18 (мск), источник: Вести - Омск

На особый режим работы перешёл 279-й детский сад Омска

Как сообщили в редакцию «Вестей» родителей воспитанников этого дошкольного учреждения, в половине групп детского сада температура в помещениях регулярно опускается ниже положенной нормы.

Источник: Вести - Омск

В течение нескольких дней в половине групп детского сада номер 279 окна выглядели вот так. Правда, по словам родителей, полиэтилен на стёклах не особенно помогал. В комнатах на втором этаже всё равно — холодно. Сегодня, например, температура в этой игровой — всего 18 градусов. В итоге — полиэтилен с рам решили снять, а малышей перевели на первый этаж.

Что температура в помещении, куда перевели детей, соответствует норме, подтверждает и градусник. Надо признать, что группа в итоге не переполнена. Благо с утра родители привели в неё всего 12 малышей. Поэтому ещё восемь ребятишек — со второго этажа — никого не стеснили. Но необходимость в перспективе решить проблему кардинально признают и в департаменте образования.
В департаменте образования нам также сообщили, что во всех детских садах города, требующих капитального ремонта, он — в соответствии с уже утвержденным планом — будет проведён до 2020 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Разработан новый антитабачный законопроект
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве
СМИ: Большинство истребителей ВМС США не могут летать
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Spiegel объяснил обложку с Трампом и головой статуи Свободы
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь