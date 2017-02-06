На особый режим работы перешёл 279-й детский сад Омска

В течение нескольких дней в половине групп детского сада номер 279 окна выглядели вот так. Правда, по словам родителей, полиэтилен на стёклах не особенно помогал. В комнатах на втором этаже всё равно — холодно. Сегодня, например, температура в этой игровой — всего 18 градусов. В итоге — полиэтилен с рам решили снять, а малышей перевели на первый этаж.



Что температура в помещении, куда перевели детей, соответствует норме, подтверждает и градусник. Надо признать, что группа в итоге не переполнена. Благо с утра родители привели в неё всего 12 малышей. Поэтому ещё восемь ребятишек — со второго этажа — никого не стеснили. Но необходимость в перспективе решить проблему кардинально признают и в департаменте образования.

В департаменте образования нам также сообщили, что во всех детских садах города, требующих капитального ремонта, он — в соответствии с уже утвержденным планом — будет проведён до 2020 года.