В Воронеже на перекрёстке Карла Маркса и Студенческой установят новые дорожные знаки
На улицах Воронежа продолжают появляться новые дорожные знаки. В этом месяце автомобилистам нужно быть внимательными в центре города.
На улицах Воронежа продолжают появляться новые дорожные знаки. В этом месяце автомобилистам нужно быть внимательными в центре города.
К 27 февраля на перекрестке Карла Маркса и Студенческой установят знаки «Направление поворота», «Остановка запрещена». Также появятся таблички «Направление действия» и «Работает эвакуатор».
В мэрии поясняют, что их установят для повышения безопасности дорожного движения.