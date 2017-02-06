Воронежский кинофестиваль «Новый горизонт» начал прием заявок

Дирекция международного молодежного фестиваля короткометражного кино и анимации «Новый горизонт» начала прием заявок от режиссеров, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель фестиваля Евгений Лебедь в понедельник, 6 февраля. Жюри примет работы до 7 марта 2017 года включительно.

К 3 февраля в дирекцию поступило 130 заявок от режиссеров из 27 стран, среди которых США, Иран, Индия, Китай, Австралия и Бразилия. Возраст участников — от 12 до 35 лет. Фильмы оценят по 22 номинациям. В 2017 году в фестивале могут поучаствовать не только режиссеры игрового кино и анимационных фильмов, но и авторы документального кино, музыкальных клипов и мюзиклов.

Стать участником «Нового горизонта» можно тремя способами. Самый простой — заполнить электронную заявку на сайте фестиваля. Также можно скачать форму заявки с сайта или группы в соцсети, заполнить ее и прислать на электронную почту newhorizonfest@gmail.com. Третий вариант — распечатать заявку и отправить по адресу: 394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 22, к. 319. Подробную информацию об участии можно узнать в группе «ВКонтакте» или по почте newhorizonfest@gmail.com, указав тему письма «Заявка на международный кинофестиваль “Новый горизонт”».