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18:16 (мск), источник: Вести.Ру

Кот украл у птиц сало, лавируя на тонкой ветке. Видео

Голодный серый кот не испугался трудностей и взобрался на дерево, чтобы украсть сало из кормушки для птиц.

Забавная ситуация попала на видео, которое опубликовал один из пользователей «Мобильного репортера». В «борьбе» за еду коту пришлось рискнуть здоровьем, так как кормушка была подвешена на очень тонкой ветке. Кот едва не рухнул с дерева, но ему удалось удержаться и украсть сало.

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