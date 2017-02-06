Кот украл у птиц сало, лавируя на тонкой ветке. Видео
Голодный серый кот не испугался трудностей и взобрался на дерево, чтобы украсть сало из кормушки для птиц.
Голодный серый кот не испугался трудностей и взобрался на дерево, чтобы украсть сало из кормушки для птиц.
Забавная ситуация попала на видео, которое опубликовал один из пользователей «Мобильного репортера». В «борьбе» за еду коту пришлось рискнуть здоровьем, так как кормушка была подвешена на очень тонкой ветке. Кот едва не рухнул с дерева, но ему удалось удержаться и украсть сало.