В Нижнем Новгороде крематорий откроется на месяц позже запланированного срока
Кремация будет осуществляться круглосуточно (ежедневно кремировать можно будет более 10 тел).
Кремация будет осуществляться круглосуточно (ежедневно кремировать можно будет более 10 тел).
Первый в Нижнем Новгороде крематории планируется открыть в феврале 2017 года. Эту информацию NewsNN подтвердили в администрации Сормовского района.
Ранее крематорий планировалось открыть в январе 2017 года. Перемещение сроков администрация связывает с застройщиком.
В крематории три траурных зала. Кремация будет осуществляться круглосуточно (ежедневно кремировать можно будет более 10 тел). Стоимость самой процедуры кремации оценивается в 5 тыс рублей.