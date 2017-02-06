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16:57 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде крематорий откроется на месяц позже запланированного срока

Кремация будет осуществляться круглосуточно (ежедневно кремировать можно будет более 10 тел).

Первый в Нижнем Новгороде крематории планируется открыть в феврале 2017 года. Эту информацию NewsNN подтвердили в администрации Сормовского района.

Ранее крематорий планировалось открыть в январе 2017 года. Перемещение сроков администрация связывает с застройщиком.

В крематории три траурных зала. Кремация будет осуществляться круглосуточно (ежедневно кремировать можно будет более 10 тел). Стоимость самой процедуры кремации оценивается в 5 тыс рублей.

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