В Нижнем Новгороде крематорий откроется на месяц позже запланированного срока

Первый в Нижнем Новгороде крематории планируется открыть в феврале 2017 года. Эту информацию NewsNN подтвердили в администрации Сормовского района.

Ранее крематорий планировалось открыть в январе 2017 года. Перемещение сроков администрация связывает с застройщиком.

В крематории три траурных зала. Кремация будет осуществляться круглосуточно (ежедневно кремировать можно будет более 10 тел). Стоимость самой процедуры кремации оценивается в 5 тыс рублей.