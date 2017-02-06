В древней могиле военачальника нашли «солдатиков»

В общей сложности в склепе рядом с гробом военачальника и его супруги были найдены 105 предметов, в основном керамических статуэток. Фигурки, сохранившие свои цвета, представляют собой изображения воинов, верблюдов, повозок, барабанщиков — похоже, генерал отправился на тот свет в сопровождении целой армии с обозом. Самая высокая статуэтка достигает 56 см, передает Live Science.

Надпись на гробнице описывает жизнь Чжао Синя и его жены Ни Лю, а также дату смерти. В переводе на наше летоисчисление получается 18 марта 564 года.

Чжао Синь служил правителям династии Северная Ци, которая контролировала часть северного Китая от 550 до 577 гг нашей эры. Он занимал должности генерала и временами губернатора в разных провинциях страны, гласит надпись.

На своем последнем посту Чжао Синь служил в качестве начальника гарнизона солдат в месте под названием Хуань-ню и привел своих воинов к победе в бою с варварами из племени и — в сражении погибла тысяча человек.

Принцессу, урожденную Лю, текст на гробнице описывает как «скромную и смиренную по своей природе», «почтительную к родителям» и «целомудренную».

Чжао Синь умер в возрасте 67 лет. Надпись не сообщает, почему муж и жена были похоронены в один день.