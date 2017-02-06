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16:19 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Лапшин обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение о своей выдаче Азербайджану

Заседание Верховного суда, который проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, состоится 7 февраля.

МИНСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Адвокаты гражданина России Александра Лапшина подали в Верховный суд (ВС) Белоруссии жалобу на решение Генеральной прокуратуры республики о его выдаче Азербайджану. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь ВС республики Юлия Ляскова.

«Завтра (7 февраля — прим. ТАСС) на закрытом заседании ВС проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, которым постановление заместителя генпрокурора Беларуси о выдаче гражданина Лапшина Азербайджану для уголовного преследования было признано законным», — сказала она.

Лапшин, который является также гражданином Израиля, был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана.

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Минский городской суд 26 января отказал в удовлетворении жалобы Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Белоруссии о выдаче его Азербайджану. Постановление заместителя генерального прокурора о выдаче Лапшина азербайджанской стороне для привлечения к уголовной ответственности было признано законным.

«У Беларуси нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Лапшина», — указал 3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции. Он отметил, что этот вопрос будет решен «по закону и международным соглашениям». По его мнению, «Россия, Израиль и Азербайджан могут сами договориться о судьбе Лапшина». Глава государства также выразил сомнение, что Верховный суд удовлетворит жалобу блогера на экстрадицию в Азербайджан.

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что выдача российских граждан третьим странам недопустима.

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