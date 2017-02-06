Россиянин Лапшин обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение о своей выдаче Азербайджану

МИНСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Адвокаты гражданина России Александра Лапшина подали в Верховный суд (ВС) Белоруссии жалобу на решение Генеральной прокуратуры республики о его выдаче Азербайджану. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь ВС республики Юлия Ляскова.

«Завтра (7 февраля — прим. ТАСС) на закрытом заседании ВС проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, которым постановление заместителя генпрокурора Беларуси о выдаче гражданина Лапшина Азербайджану для уголовного преследования было признано законным», — сказала она.

Лапшин, который является также гражданином Израиля, был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана.