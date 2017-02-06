Сенатор: Глава Минтруда заявил о «тревожной демографической ситуации» в регионе

Он отметил, что после заседания Совета Федерации у него остался «неприятный осадок», так как Калиниградская область в ходе правительственного часа дважды упоминалась в «негативном контексте». Глава минтруда Максим Топилин назвал Калининградскую область в числе трех регионов страны «с тревожной демографической ситуацией», отмечает Коротков.

Кроме того, по данным Счетной палаты, в регионе есть проблемы со сроками обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, пишет калининградский сенатор.

«Фактически срок получения инвалидом технического средства может составлять в среднем от трех месяцев до нескольких лет. Например, в Калининградской области на начало 2015 года не было обеспечено порядка 14 тысяч заявок инвалидов на технические средства. Есть объективная необходимость конкретизировать в нормативных актах эти процедуры», — приводит Коротков прозвучавшую на заседании информацию.

«Лично у меня остаются вопросы — судя по информации нашего министерства, по крайней мере в 2015 году у нас было с демографией все в порядке. Родились 12 399 детей, что на 217 детей больше, чем в предыдущем году (рост составил 1,8%). Не было тревожных сигналов и с техническими средствами реабилитации инвалидов. Уже направил письма главе региона Антону Алиханову и председателю областной Думы Марине Оргеевой с просьбой разобраться, какова ситуация на самом деле», — заключил Коротков.