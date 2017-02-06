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17:17 (мск), источник: Новый Калининград

Сенатор: Глава Минтруда заявил о «тревожной демографической ситуации» в регионе

По данным Минтруда РФ и Счетной палаты, в Калининградской области сложилась «тревожная» демографическая ситуация и наблюдаются проблемы с обеспечением инвалидов средствами реабилитации. Об этом пишет на своей страничке в Facebook сенатор от Калининградской области Алексей Коротков.

Он отметил, что после заседания Совета Федерации у него остался «неприятный осадок», так как Калиниградская область в ходе правительственного часа дважды упоминалась в «негативном контексте». Глава минтруда Максим Топилин назвал Калининградскую область в числе трех регионов страны «с тревожной демографической ситуацией», отмечает Коротков.

Кроме того, по данным Счетной палаты, в регионе есть проблемы со сроками обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, пишет калининградский сенатор.

«Фактически срок получения инвалидом технического средства может составлять в среднем от трех месяцев до нескольких лет. Например, в Калининградской области на начало 2015 года не было обеспечено порядка 14 тысяч заявок инвалидов на технические средства. Есть объективная необходимость конкретизировать в нормативных актах эти процедуры», — приводит Коротков прозвучавшую на заседании информацию.

«Лично у меня остаются вопросы — судя по информации нашего министерства, по крайней мере в 2015 году у нас было с демографией все в порядке. Родились 12 399 детей, что на 217 детей больше, чем в предыдущем году (рост составил 1,8%). Не было тревожных сигналов и с техническими средствами реабилитации инвалидов. Уже направил письма главе региона Антону Алиханову и председателю областной Думы Марине Оргеевой с просьбой разобраться, какова ситуация на самом деле», — заключил Коротков.

Комментарии
2
Алекс
регион поднимать нужно..все раньше работало в регионе и все работали и обеспечивали всем необходимым себя сами...Сейчас нет рабочих мест , люди нищают , ликуют только слуги народа. А местная земля бурьяном заросла или сдается в аренду иностранцам. Скотина на полях не пасется, фермы отсутствуют , сыр местный не варится.........Варится только народ в собственном соку. Вся надежда на Алиханова, он молодец, ждем дальнейших его действий..
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Алекс
зато статисты дают прекрасные средние показатели нашему главе региона.............
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