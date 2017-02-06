В детских садах Челябинска запретят прогулки

Администрация Челябинска запретит прогулки воспитанников детских садов в смог. Об этом сообщил мэр Евгений Тефтелев на аппаратном совещании.

В городе также намерены запретить движение большегрузов при неблагоприятных метеорологических условиях. Кроме того, чиновники подключатся к работе контролирующих органов по выявлению источников выбросов и ограничению их объема.