В детских садах Челябинска запретят прогулки
В смог.
В смог.
Администрация Челябинска запретит прогулки воспитанников детских садов в смог. Об этом сообщил мэр Евгений Тефтелев на аппаратном совещании.
В городе также намерены запретить движение большегрузов при неблагоприятных метеорологических условиях. Кроме того, чиновники подключатся к работе контролирующих органов по выявлению источников выбросов и ограничению их объема.
Стоит напомнить, что Росприроднадзор закрыл одну из технологических установок ООО «Мечел-Кокс» в Челябинске