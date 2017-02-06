Калининградец нашел оставленные в банкомате деньги и вернул их владелице

По данным полиции, жительница Калининграда обналичила через банкомат 15 тысяч рублей, но забыла их забрать. Отсутствие денег в кошельке женщина обнаружили только спустя несколько часов. Смирившись с пропажей, калининградка была очень удивлена, когда ей позвонили из полиции.

Выяснилось, что нашедший купюры калининградец решил самостоятельно разыскать их владелицу, чтобы вернуть ей деньги. Однако его попытки не увенчались успехом, а в банке отказались предоставить запрашиваемую информацию, сославшись на недопустимость разглашения сведений о клиенте.

В итоге мужчина с помощью сервиса на официальном сайте УМВД России по Калининградской области обратился со своей проблемой в полицию. Получивший обращение полицейский разыскал хозяйку потерянных денег и организовал их передачу.