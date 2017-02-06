Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Хлоргексидин вызывает аллергию
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатииКомиссия советует Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари
В России изменятся правила изъятия детей из семьи
18 человек погибли в пожаре в массажном салоне (видео)
Найдено тело девушки, пропавшей после ссоры
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
18:05 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец нашел оставленные в банкомате деньги и вернул их владелице

Полицейские помогли жителю Калининграда вернуть найденные деньги их владелице. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в понедельник.

По данным полиции, жительница Калининграда обналичила через банкомат 15 тысяч рублей, но забыла их забрать. Отсутствие денег в кошельке женщина обнаружили только спустя несколько часов. Смирившись с пропажей, калининградка была очень удивлена, когда ей позвонили из полиции.

Выяснилось, что нашедший купюры калининградец решил самостоятельно разыскать их владелицу, чтобы вернуть ей деньги. Однако его попытки не увенчались успехом, а в банке отказались предоставить запрашиваемую информацию, сославшись на недопустимость разглашения сведений о клиенте.

В итоге мужчина с помощью сервиса на официальном сайте УМВД России по Калининградской области обратился со своей проблемой в полицию. Получивший обращение полицейский разыскал хозяйку потерянных денег и организовал их передачу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Страх тотального контроля: чем грозит Калининграду погранзона с Белоруссией
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Разработан новый антитабачный законопроект
Средний размер пенсии в России превысил 14 тысяч рублей
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве
СМИ: Большинство истребителей ВМС США не могут летать
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запустил сервис поиска попутчиков
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь