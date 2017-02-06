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16:46 (мск), источник: 112.ua

В Украине 7—9 февраля ожидается резкое похолодание

В Украине 7−9 февраля ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Источник: 112.ua

Так, согласно сообщению, 7−8 февраля по всей территории страны, кроме Закарпатья, температура снизится ночью до 12−17 градусов, в восточных регионах, Черниговской и Сумской областях местами до 20−26 градусов, днем ожидается от 9 до 15 градусов мороза; в южных и прикарпатских областях ночью 3−9 градусов, днем 0−5 градусов мороза.

При этом отмечается, что в большинстве областей, кроме восточных и северо-восточных, выпадать снег, в центральных, западных, ночью 8 февраля и в Житомирской и Киевской областях сильные снегопады, метели, снежные заносы, на Закарпатье и юге мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега, в Одесской области ночью 8 февраля сильные осадки; в западных, центральных и южных областях порывы ветра 15−22 м/сек.

«9 февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до 18−23 градусов, на юге и Прикарпатье до 8−13 градусов мороза, дневная — существенно не изменится, осадки прекратятся. На дорогах гололедица», — добавляется в сообщении.

В Киеве, по информации ГосЧС, 7—8 февраля минимальная температура воздуха понизится до 12−17 градусов мороза, ожидается небольшой и умеренный снег. Ночью 8 февраля в западных и южных районах Киевской области местами сильный снег, метели. 9 февраля в Киеве прекращение осадков, дальнейшее понижение ночной температуры до 18−23 градусов. На дорогах гололедица.

Напомним, сегодня, 6 февраля, синоптики прогнозируют в большинстве областей Украины осадки, температура воздуха снизится до -10 градусов. Утром из-за непогоды действовало ограничение движения транспорта в двух областях и в г. Киеве.

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