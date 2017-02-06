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16:54 (мск), источник: ТАСС

ВС Крыма отказал в освобождении члена «меджлиса» Чийгоза

Ахтем Чийгоз обвиняется в организации массовых беспорядков у здания парламента республики 26 февраля 2014 года.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд Крыма не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении из-под стражи члена запрещенного в РФ «меджлиса крымских татар» Ахтема Чийгоза, который обвиняется в организации массовых беспорядков у здания парламента республики в феврале 2014 года. Об этом в Twitter сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«В отсутствие доказательств вины Чийгоза в исследованных вещдоках и допросах свидетелей защита ходатайствует об изменении меры пресечения (…) Посовещавшись на месте, судьи решили оставить Ахтема Чийгоза под стражей», — написал Полозов из зала суда. Он уточнил, что, принимая данное решение, судьи сочли, что обстоятельства, влияющие на меру пресечения в отношении Чийгоза, «не изменились».

Сегодня в Верховном суде Крыма продолжилось рассмотрение дела в отношении Чийгоза, стороны изучают представленные прокурором вещдоки — видеозаписи с места массовых беспорядков. На прошлой неделе по этому делу в качестве свидетеля был допрошен глава республики Сергей Аксенов.

По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают Чийгоза, сам он вину не признает. В качестве предполагаемых участников беспорядков перед судом предстали также Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Арсен Юнусов. Уголовное дело против них по решению суда рассматривается отдельно от Чийгоза.

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