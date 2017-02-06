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17:12 (мск), источник: Новый Калининград

На берегу Балтийского моря устроят флешмоб поцелуев

Акция пройдёт за два дня до праздника влюблённых.

В воскресенье, 12 февраля, в Зеленоградске устроят флешмоб «Самый массовый поцелуй на берегу Балтийского моря». Об этом сообщили на официальной странице информационно-туристического центра Зеленоградска в Facebook.

С полудня на площади «Роза ветров» пройдут романтические конкурсы, а в 14 часов пары смогут принять участие во флешмобе поцелуев. По словам организаторов, так влюбленные смогут оригинально открыть друг другу свои чувства.

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