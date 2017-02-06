На берегу Балтийского моря устроят флешмоб поцелуев

В воскресенье, 12 февраля, в Зеленоградске устроят флешмоб «Самый массовый поцелуй на берегу Балтийского моря». Об этом сообщили на официальной странице информационно-туристического центра Зеленоградска в Facebook.

С полудня на площади «Роза ветров» пройдут романтические конкурсы, а в 14 часов пары смогут принять участие во флешмобе поцелуев. По словам организаторов, так влюбленные смогут оригинально открыть друг другу свои чувства.