На крыльцо роддома в Невьянске подбросили младенца

Полицейские Невьянска нашли мать ребенка, оставленного в январе на крыльце местного роддома. Об этом «Уралинформбюро» сообщил Рафаэль Исмагилов, замначальника полиции по охране общественного порядка. Продолжается проверка, решается вопрос о наказании, которое понесет женщина.

Ребенка трех дней от роду подкинули в больницу вечером 15 января 2017 года. Мальчика, завернутого в одеяло, оставили на ступеньках и нажали на звонок. Органы опеки решают дальнейшую судьбу младенца.