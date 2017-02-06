На Масленицу в Сызрани перекроют движение для автотранспорта

Это касается участка автомобильной дороги по ул. Советская от пересечения ул. Советская — ул. Володарского до пересечения ул. Советская — ул. Победы с 10:00 до 16:00 на время проведения городского праздника.

В это время движение будет организовано по ул. Ульяновская от пересечения ул. Ульяновская — ул. Победы до пересечения ул. Ульяновская — ул. Володарского в прямом и обратном направлении.