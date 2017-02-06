Актера Георгия Тараторкина похоронили в Москве

Церемония прощания с Тараторкиным прошла в театре имени Моссовета. Соболезнования родным и близким актера принесли президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Артиста театра и кино похоронили среди таких деятелей культуры, как Любовь Полищук, Борис Заходер, Владислав Галкин.

Тараторкин скончался в субботу, 4 февраля, в возрасте 72-х лет после тяжелой болезни.

Он родился 11 января 1945 года в Ленинграде, окончил Драматическую студию при Ленинградском Государственом ТЮЗе. С 1974-го работал в театре Моссовета. Исполнил более 30 ролей в кино, в том числе Родиона Раскольникова в экранизации «Преступления и наказания».