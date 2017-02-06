В Нижегородской области за январь число усыновленных детей выросло почти на 60%

За первый месяц текущего года было усыновлено 27 детей. Об этом сообщает ГУ ЗАГС региона. На 1 января 2016 года в Нижегородской области насчитывалось 3766 приемных семей. За прошлый год в регионе их число выросло до 4015.

В январе этого года ГУ ЗАГС зарегистрировало 2816 родившихся детей и 1123 брака. По сравнению с январем 2016 года эти данные почти не изменились. Как говорится в материалах Нижегородстата, в январе 2016 года родилось 2837 детей, было зарегистрировано 1091 брака.

Количество актов о смерти в январе 2017 года сократилось на 1,6% — до 4471 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

За 2016 год в регионе родилось 38 716 детей, умерли 50 079 человек.