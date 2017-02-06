Димаш Кудайберген подарил Джеки Чану казахский чапан и домбру

«Сегодня в моей жизни особый исторический день, который останется в памяти. Знаменитый актер Джеки Чан, увидев меня по телевидению, позвал на встречу! На встрече актер подарил мне свою эксклюзивную куртку и специальный фирменный прибор для прослушивания музыки! А я одел на него казахский чапан и подарил домбру! Джеки Чан попросил меня сыграть кюй на домбре, и я исполнил “Әлқисса” Нургисы (прим. — Тлендиева)! В свою очередь, актер научил меня танцевальным движениям из недавней кинокартины “Kung Fu Yoga”. Мой любимый с детства актер дал мне советы и сказал, что следит за моим творчеством. В завершение он поздравил всех казахстанцев с Новым годом и передал теплые пожелания! Будем с нетерпением ждать новых встреч! Мечты исполняются», — написал певец в своей страничке в Instagram.