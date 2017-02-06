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21:15 (мск), источник: Ежедневник.by

«Мороз, осадков немного». Гидромет рассказал о погоде на неделю

Морозную и малооблачную погоду обещают синоптики на этой неделе, а при низкой температуре — интересные оптические явления.

Источник: Ежедневник.by

«В первую половину недели ожидается настоящая зимняя морозная погода», — сообщила sb.by заместитель начальника службы Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

«Осадков выпадет не много. Они в основном ожидаются по юго-западной полосе страны. На остальной территории Беларуси снежные осадки будут совсем небольшие. А вот температурный фон начнет понижаться, — сказала она.

Уже во вторник, 7 февраля, температура воздуха в течение суток составит минус 12−18 градусов мороза, ветер восточный и порывистый. Ночью при прояснениях до 22 градусов ниже нуля. В юго-западных районах температурный фон будет несколько выше — 8−11 градусов мороза.

8 февраля по юго-западной полосе республики ожидается снег, слабая метель, ветер восточный и порывистый. В течение суток температура составит 13−20 градусов мороза, по северо-востоку — 21−24. Это в основном Витебская и Могилевская области.

А при прояснениях столбик термометра ночью опустится даже до минус 25−28 градусов ниже нуля. И только в юго-западных районах — минус 9−12 градусов. Дневные температуры — от минус 9 по юго-западу до минус 17 по северо-востоку.

В четверг, 9 февраля, температурный фон останется такой же, но уже будет в основном без осадков, и лишь по юго-западу республики есть вероятность кратковременного снега.

10 февраля существенных осадков не ожидается. Ночью 12−19 градусов мороза, при прояснениях — 20−25. Дневная температура — минус 5−12.

К концу недели морозы немного ослабеют. В основном без осадков в выходные дни. Возможен небольшой снег по востоку страны. Ночью столбики термометра опустятся до минус 8−15 градусов ниже нуля, при прояснениях — до минус 20. Днем — 3−10 градусов мороза.

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