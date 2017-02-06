«Мороз, осадков немного». Гидромет рассказал о погоде на неделю
Морозную и малооблачную погоду обещают синоптики на этой неделе, а при низкой температуре — интересные оптические явления.
Морозную и малооблачную погоду обещают синоптики на этой неделе, а при низкой температуре — интересные оптические явления.
«В первую половину недели ожидается настоящая зимняя морозная погода», — сообщила sb.by заместитель начальника службы Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.
«Осадков выпадет не много. Они в основном ожидаются по
Уже во вторник, 7 февраля, температура воздуха в течение суток составит минус 12−18 градусов мороза, ветер восточный и порывистый. Ночью при прояснениях до 22 градусов ниже нуля. В
8 февраля по
А при прояснениях столбик термометра ночью опустится даже до минус 25−28 градусов ниже нуля. И только в
В четверг, 9 февраля, температурный фон останется такой же, но уже будет в основном без осадков, и лишь по
10 февраля существенных осадков не ожидается. Ночью 12−19 градусов мороза, при прояснениях — 20−25. Дневная температура — минус 5−12.
К концу недели морозы немного ослабеют. В основном без осадков в выходные дни. Возможен небольшой снег по востоку страны. Ночью столбики термометра опустятся до минус 8−15 градусов ниже нуля, при прояснениях — до минус 20. Днем — 3−10 градусов мороза.